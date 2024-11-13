أمطار وشبورة كثيفة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا حتى نهاية الأسبوع الحالي، على معظم مناطق الجمهورية.

وأضافت غانم، أنه لن يكون هناك أمطار خلال الفترة الحالية، وتستقر درجات الحرارة على القاهرة لتسجل 26، درجة والسواحل الشمالية 24 درجة.

وأكدت أنه بداية من الأسبوع المقبل، سيكون هناك أمطار، وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، سيتم إعلان تفاصيلها لاحقا مع اقتراب السبت المقبل.

درجات الحرارة الصغرى:

وتابعت: "خلال فترات الليل تشهد البلاد انخفاضات في درجات الحرارة، والصغرى تصل لـ 12 درجة".

وحذرت غانم، من نشاط الرياح على معظم المناطق خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل.

وأشارت إلى أن أهم الظواهر الجوية خلال الفترة الحالية هي الشبورة المائية التي تظهر في الساعات الصباحبة.

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