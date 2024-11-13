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نقيب الأشراف ينعى الشقيقة الكبرى لشيخ الأزهر

10:54 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

السيد محمود الشريف نقيب الأشراف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نعى السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، الحاجّة سميحة محمد أحمد الطيب، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب.

وتقدم نقيب الأشراف، بخالص العزاء والمواساة إلى فضيلة الإمام الأكبر وعائلك آل الطيب الحساني الكرام، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وأن يجمعها مع الصالحين والأبرار في جنات النعيم.

وشُيعت جنازة الشقيقة الكبرى لشيخ الأزهر، في الثامنة من صباح اليوم الأربعاء، بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

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