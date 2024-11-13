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شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في شقيقته الكبرى بالأقصر

10:35 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

الدكتور أحمد الطيب

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قرَّر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قطعَ زيارته الحالية لأذربيجان والعودة إلى أرض الوطن لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء.

وستقام مراسم العزاء -بإذن الله تعالى- مساء اليوم بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

كان شيخ الأزهر، توجه مساء الأحد، إلى أذربيجان لحضور قمة المناخ على رأس وفد أزهري رفيع المستوى.

الدكتور أحمد الطيب أذربيجان وفاة شقيقة شيخ الأزهر شيخ الأزهر الشريف
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