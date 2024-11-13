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مدبولي: الدول الأفريقية تواجه تحدي توافر التمويل المناسب لمواجهة تغير المناخ

09:06 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد فتحي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دعم مصر لخروج مؤتمر COP29 بنتائج مثمرة في ظل قضايا تغير المناخ على مستوى العالم، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته أمام مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، أن الدول الأفريقية تواجه تحدي توافر التمويل المناسب لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

وأشار إلى أن مصر نجحت خلال مؤتمر COP27 في حشد الدعم الدولي لصندوق الخسائر والأضرار الخاص بتغير المناخ.

وأكد التزام الفريق التفاوضي المصري لتقديم كل الدعم للرئاسة الأذرية لمؤتمر تغير المناخ COP29.

مصطفى مدبولي رئيس مجلس تغير المناخ COP29 المناخ مدبولي
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