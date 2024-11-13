الأزهر ينعي الشقيقة الكبرى للإمام الأكبر

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

نعى الأزهر الشريف، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الأربعاء.

ودعا الأزهر، المولى- عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته. "إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".

وتقام مراسم العزاء وتشييع الجثمان، اليوم الأربعاء بمحافظة الأقصر، بمسقط رأس شيخ الأزهر، بمدينة القرنة، ويقام العزاء في ساحة الطيب.