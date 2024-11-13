كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13-11-2024 على كافة أنحاء المحافظات في مصر.

ووفقا لخبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الأربعاء 13-11-2024، معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلًا يكون طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأربعاء 13-11-2024، شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ووفقا للهيئة، فإن طقس اليوم الأربعاء 13-11-2024، يشهد تواجد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1 متر و1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 متر و2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة على بعض المحافظات:

- القاهرة الصغرى 17 درجة والعظمى 26.

- بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 25

- الاسماعيلية الصغرى 14 درجة والعظمى 26.

- شرم الشيخ الصغرى 21 درجة والعظمى 29.

- الإسكندرية الصغرى 16درجة والعظمى 25.

- مطروح الصغرى 14درجة والعظمى 24.

- الغردقة الصغرى 19درجة والعظمى 29.

- الأقصر الصغرى 16 درجة والعظمى 29.

- أسوان الصغرى 16درجة والعظمى 30.