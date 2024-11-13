وزير الأوقاف السابق ينعي وفاة شقيقة شيخ الأزهر

كتب- محمد فتحي:

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، الحاجة سميحة الطيب، الشقيقة الكبرى للإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، التي وافتها المنية اليوم عن عمر يناهز 90 عامًا.

وكتب "مختار" عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": خالص العزاء لمولانا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في وفاة شقيقته رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته".

وتابع: "للأسرة والعائلة الكريمة خالص العزاء وألهمهم الله الصبر".

وتوفيت الحاجة سميحة الطيب، الشقيقة الكبرى للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن عمر يناهز 90 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وتعرضت الحاجة سميحة الطيب، لوعكة صحية منذ حوالي أسبوعين دخلت على إثرها إلى مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر.

ومن المقرر أن يتم دفن الفقيدة في مدافن العائلة بمنطقة القرنة غربي محافظة الأقصر، في حضور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.