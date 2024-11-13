مصطفى الفقي: علاقة السيسي بترامب أفضل من علاقته بالرؤساء الأمريكيين السابقين

كتبت -داليا الظنيني:

أكد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، أن نجاح دونالد ترامب في الوصول إلى الرئاسة الأمريكية يعود إلى قدرته على فهم وتلبية احتياجات الطبقة العاملة الأمريكية.

وأشار الفقي، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن هذا الفوز يشكل تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية.

وقال الفقي: إسرائيل دولة مدللة، ولن يأتي رئيس أمريكي خلال الـ50 عاما المقبلة لا يدعم إسرائيل، معتبرا أن هذا الدعم يمثل سياسة ثابتة للولايات المتحدة، وأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيستمر لفترة طويلة، وأن حل القضية الفلسطينية لن يكون سهلاً.

وأضاف: لن يكون هناك اختلافا كبيرا بين ولاية ترامب الأولى والثانية، موضحا أن ترامب يعرف جيدا الخليج والشرق الأوسط باعتباره رجل أعمال وتعامل معهم قبل السلطة.

وأوضح أن العلاقة بين الرئيس السيسي وترامب أفضل كثيرا من علاقة الرئيس المصرى بالرؤساء الأمريكيين السابقين، مشيرا إلى أن جزء كبير من المثقفين العرب يفضلون ترامب وأنا من بينهم.

وأشار إلى أن ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا، مبينا أن قمة الرياض سجلت الموقف العربى منذ البداية، موضحا أن قمة الرياض قدمت مواقف كل الدول العربية.