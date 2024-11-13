اليوم.. مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد والحد الأدنى للأجور

كتب - عمرو صالح:

تنظم نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعددٍ من المتخصصين والقانونيين، للتحاور حول مواد القانون وتقديم رؤية النقابة بشأن مشروع القانون الذي ينظم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية.

كما تناقش الندوة سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية، وتسلط الضوء على أوضاع الصحفيين في عددٍ من المؤسسات في ظل تراجع الأجور.

وكان نقيب الصحفيين قد أرسل خطابات إلى الصحف طالبًا سرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الزملاء الصحفيين دون استثناء، مع مراعاة ما يتبع ذلك من درجات مالية تخص بقية الصحفيين بما يوازي فترات عملهم وسنوات الخبرة المهنية.

رواتب الصحفيين

كما دعا المؤسسات الصحفية إلى دراسة حزمة جديدة لزيادة رواتب الزملاء الصحفيين لتمكينهم من مواجهة ضغوط الحياة وارتفاع معدل التضخم.

تُقام الندوة في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأربعاء 13 نوفمبر بقاعة (أمين الرافعي) المستديرة في الدور الثالث بمبنى النقابة.

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