اليوم.. حزب الوفد يحتفل بذكرى عيد الجهاد الوطني

كتب - عمرو صالح:

ينظم معهد الوفد للدراسات السياسية بحزب الوفد، تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد وعميد معهد الدراسات السياسية، احتفالية اليوم الأربعاء؛ بمناسبة ذكرى عيد الجهاد الوطني، الذي يوافق يوم 13 نوفمبر.

بحسب بيان الحزب، يتضمن الاحتفال عددًا من الفعاليات، منها عروض وثائقية وكلمات للوفديين، احتفالًا بهذه الذكرى، ومن المقرر أن تقام الاحتفالية بالمقر الرئيسي للحزب.

وتجدر الإشارة إلى أن عيد الجهاد الوطني هو عيد وطني احتفلت به مصر منذ عام 1922، منذ أن نالت استقلالها حتى عام 1952، وكان يعتبر يومًا قوميًا في عهد المملكة المصرية، ويرتبط باسم الزعيم سعد زغلول.

كان الشعب المصري يتوجه في هذا اليوم بكل طوائفه إلى ضريح سعد زغلول، حيث يخطب فيه الزعماء ويضعون الزهور ترحمًا عليه.

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