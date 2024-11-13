أجهزة وإجراءات بالعدادات.. 5 نصائح مهمة لتقليل استهلاك الكهرباء

كتب - محمد صلاح:

وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددًا من النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال التي وصلت إلى مستويات مرتفعة، وذلك لتوفير المال وتقليل قيمة الفواتير.

يأتي هذا في الوقت الذي نفى مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر صحة ما تردد عن توقف أعمال شحن كروت العدادات مسبقة الدفع في بعض المناطق، مؤكدًا أن عمليات الشحن داخل فروع الكهرباء وشركات الدفع الإلكتروني تسير بسهولة ويسر وانتظام كبير.

ونوه المصدر، في تصريحات لمصراوي، إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، ممثلة في شركات التوزيع، تكثف من إجراءاتها للتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن القابضة للكهرباء تتابع إجراءات انتظام أعمال شحن كروت العدادات، وأنه لم ترد أي شكاوى من قبل المواطنين.

جاءت النصائح على النحو التالي:

* التأكد من شحن العداد في بداية الشهر لتفعيل نظام الشريحة الأولى – المعروفة باسم التحميل الخفيف.

* التأكد من ضبط الوقت والتاريخ عند شحن العداد الكهربائي.

* فصل الكهرباء فور شحن العداد لمدة ساعتين لتقليل سعة الاستهلاك.

* شراء الأجهزة الكهربائية التي تحتوي على برامج لتوفير الكهرباء.

* تجنب الاستخدام المفرط وغير الضروري لبعض الأجهزة مثل (المراوح - التكييفات - التلفاز - الأنوار).