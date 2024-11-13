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"الموسيقى إبداع وغناء" بقصر "بشتاك".. غدا

02:30 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

بيت الغناء العربى

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كتب- محمد شاكر:
يقدم بيت الغناء العربي بمقره بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات صالون (مقامات) بعنوان: "الموسيقى.. إبداع وجمال وتأثر"، بالإشتراك مع إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية وذلك في الثامنة مساء غد الخميس ١٤ نوفمبر.

يشارك في الصالون من الضيوف: د. خالد داغر، د. شيرين عبد اللطيف، غناء المطرب أحمد عبد العزيز، بقيادة المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع وفرقته الموسيقية.

الصالون إعداد وتقديم الناقدة والاذاعية د. إيناس جلال الدين، وترجع فكرة صالون المقامات، إلى الفنان القدير الراحل محسن فاروق.

بيت الغناء العربي قصر الأمير بشتاك شارع المعز صندوق التنمية الثقافية الإذاعة المصرية
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