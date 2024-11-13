أمطار وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

كتب - محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الإثنين 18 نوفمبر 2024، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

الطقس من الأربعاء إلى الجمعة:

يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتسود شبورة مائية في الصباح قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يسود نشاط رياح أحيانًا على أغلب الأنحاء خلال فترات متقطعة.

الطقس من السبت إلى الاثنين:

من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال فترات متقطعة.

ويستمر نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة أيضًا.