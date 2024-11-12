جمال شعبان يعلق على أزمة وسام شعيب.. ماذا قال؟

كتبت- داليا الظنيني:

طالب الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، نقابة الأطباء بـ"عدم العصف" بطبيبة أمراض النساء وسام شعيب.

وقال شعبان خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، إن "مهنة الطب مهنة سامية تدعو العاملين بها إلى تأمل خلق الله".

كانت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد بمستشفى كفر الدوار العام، قد أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بحديثها عبر فيديو بثته على صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك"، تم تداوله على نطاق واسع، تحدثت فيه عن بعض حالات الولادة الناتجة عن حمل "السفاح".

وفي نفس السياق، وجهت الدكتور سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، رسالة للطبيبة وسام شعيب، قائلة: "الأصل في المسلم أن يكون أمينًا في مهنته، والأمانة تقتضي حفظ الأسرار، وأن حفظ الأسرار من أشد أبواب الأمانة".

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان"، أن الطبيبة كانت تتحدث بقصد توجيه الأمهات وتحذيرهن من المشكلات التي قد تواجه البنات الصغار.

وأشارت إلى أن الحرية في عصر السوشيال ميديا أصبحت بلا ضوابط، مما قد يترك الفتيات يواجهن مشكلات بدون توجيه مناسب من الأهل، مؤكدة على أهمية العلاقة القوية بين الأبناء والآباء والمنهج التربوي المتوازن داخل الأسرة.