"الجلاد" يوجه رسالة لـ"قومي الطفولة": اوقفوا مهزلة استغلال الأطفال على السوشيال ميديا (فيديو)

كتب - محمد شاكر:

طالب الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، بضرورة التحرك بشكل قانوني ضد الأشخاص الذين يستخدمون الأطفال دون السن القانوني لتحقيق أرباح على تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا ذلك "انتهاكًا للطفولة".

وقال الجلاد خلال بث مباشر في برنامجه "لازم نفهم"، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن "الطبيبة وسام شعيب لم تنتهك الخصوصية لوحدها، ولكننا تعودنا على أن تقوم الدنيا على حالة فردية واحدة".

وأضاف الجلاد أن "ظهور الأطفال في فيديو عادي جدًا هو انتهاك لحق الطفولة، وعليكم أن تراجعوا القوانين التي وضعتموها لتنظيم هذا الأمر، ولابد أن يتم تطبيق القانون كله، ولا نتحرك فقط عندما تتعرى سيدة أو تقول ألفاظًا خادشة للحياء".

وأكمل: "غير مصرح باستخدام الأطفال بأي شكل لجلب أرباح، وكذلك غير مصرح باستخدامهم على أي منصات في السوشيال ميديا على الإطلاق، ولذا يجب أن يتحرك المجلس القومي للطفولة والأمومة وكل الجهات المعنية لمعالجة هذه الظواهر من خلال الاستعانة بالخبراء لوقف هذه المهزلة".

وواصل الجلاد: "يجب تنظيف أرض السوشيال ميديا من هذه الظواهر السلبية حتى لا نفاجأ بكارثة جديدة مثل التي فجرتها الدكتورة وسام، ونفاجأ بأن دولًا كثيرة بالمنطقة تتحدث عنها وكأن نساء مصر كلهن مثل ما قالت الطبيبة المتهمة في هذه القضية".

واستطرد الجلاد: "لا توجد دولة تتعامل مع مثل هذه القضايا بالقطاعي، وهنا أتحدث عن الدولة بمفهومها الواسع وليس الحكومة".

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