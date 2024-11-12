أمين مساعد "الأطباء": طبيبة كفر الدوار ارتكبت "جريمة إنسانية وقانونية"

كتب- أحمد جمعة:

استنكر الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، حديث طبيبة أمراض النساء بكفر الدوار وسام شعيب، عن إجرائها كشوف عذرية، معتبرًا إياها ارتكبت "جريمة إنسانية وقانونية وطبية".

وقال أمين عبر حسابه على فيسبوك: "تعقيبًا على أخطر جملة اتقالت والناس مرت عليها عادي.. فحوصات وكشف العذرية ليست من مهام طبيب النساء والتوليد وهي ليست ممارسة طبية من الأساس".

وأضاف: "أي طبيب يقوم بعمل كشوف عذرية بالمستشفى أو العيادة فهو يمارس جريمة إنسانية وقانونية وطبية".

وأمرت النيابة العامة بحبس الدكتورة وسام شعيب لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، في إطار التحقيقات الجارية بشأن واقعة الفيديو المتعلق بزواج القاصرات والمشاكل الأسرية.

تصدّرت "وسام شعيب" قائمة الأكثر انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "إكس" و"فيسبوك"، خلال الساعات الأخيرة، بعد نشرها بثًا مباشرًا على حسابها الشخصي تضمن سرد مواقف تعرضت لها خلال عملها، بينها وقائع حمل غير شرعي، وأطفال ولدوا خارج إطار الزواج.

من جانبها، أعلنت النقابة العامة للأطباء تلقيها شكاوى ضد الطبيبة، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلاله بالتشهير بالمرضى والتحدث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأعلنت النقابة إحالة الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية من شأنها الإساءة إلى المريض والمهنة معًا.

وأكدت النقابة أنها تتعامل بحزم مع أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقرة والمعمول بها يتم إحالته للتحقيق والهيئة التأديبية؛ لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء، مما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.