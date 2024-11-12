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مديرة معهد التخطيط: مصر تبنت مفهوم الإسكان الأخضر

09:29 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

الدكتورة هند فروح، مدير معهد التخطيط

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كتبت - داليا الظنيني:

قالت الدكتورة هند فروح، مدير معهد التخطيط والإسكان، إن مصر حققت قفزات كبيرة في مجال الإسكان، حيث تم القضاء على العشوائيات وتوفير مساكن ملائمة لمختلف الشرائح.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أنه تم تطوير مشاريع إسكانية جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتتضمن خدمات متكاملة.

وأضافت فروح أن قطاع الإسكان في مصر شهد تطورًا ملحوظًا، حيث تنوعت المشاريع لتشمل الإسكان الاجتماعي، ومشروع "سكن لكل المصريين"، و"مشروع جنة"، وغيرها، مشيرة إلى أن هذه المشاريع ليست مجرد مساكن، بل مجتمعات متكاملة توفر خدمات ومرافق تلبي احتياجات السكان.

كما أوضحت أن مصر تتجه نحو تبني مفهوم الإسكان الأخضر، حيث يتم بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة وتوفر كفاءة في استهلاك الطاقة والمياه، مما يفتح آفاقًا جديدة لتصدير العقارات المصرية ويجذب شرائح واسعة من المواطنين.

الدكتورة هند فروح مدير معهد التخطيط والإسكان القضاء على العشوائيات توفير مساكن ملائمة مصر تبنت مفهوم الإسكان الأخضر
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