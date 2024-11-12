إجراءات صارمة.. حالات تستوجب سحب العداد وإنهاء التعاقد مع "الكهرباء"

كتب - محمد صلاح

تتبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، خطة عمل متكاملة تهدف إلى إحكام الرقابة على سداد الفواتير وضمان انتظامها.

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن الخطة تتضمن إجراءات رقابية صارمة تشمل متابعة العدادات مسبقة الدفع، وخصوصًا العدادات الكودية التي تم تركيبها للمخالفين، حيث تكثف فرق المتابعة المرور الدوري على مستخدمي العدادات مسبقة الدفع وتراجع محاضر الضبط القضائي لمخالفات سرقة الكهرباء بانتظام.

كما أشار إلى أن فرق التفتيش المالي والتجاري بالشركة القابضة للكهرباء تقوم بجولات تفتيش ميدانية في مختلف الشركات للتأكد من سلامة الإجراءات وكشف أي تواطؤ أو تلاعب.

وضمن هذه الإجراءات، يتم متابعة المشتركين الذين يتوقفون عن شحن العدادات لمدة شهرين متتالين لضمان حماية حقوق الدولة والحد من الخسائر المالية الناجمة عن التلاعب.

وأصدرت الشركة تعليمات ملزمة للمشتركين الذين يستخدمون العدادات التقليدية، بضرورة الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها المحددة، وفي حال تأخر السداد لأكثر من شهرين يتم توجيه إشعار رسمي للمشترك، وإذا لم يتم التجاوب خلال شهر واحد، يحق للشركة سحب العداد وإنهاء التعاقد.

ووفقًا لقرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تفرض شركات التوزيع غرامة بنسبة 7% من قيمة الفاتورة غير المسددة، في إطار تعزيز الالتزام ومنع تراكم الديون.