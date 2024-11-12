برسالة للأمهات.. سعاد صالح تعلق على واقعة طبيبة كفر الدوار (فيديو)

كتبت - داليا الظنيني:

علقت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على واقعة طبيبة كفر الدوار، وسام شعيب، قائلة إنه "لا يجوز الحديث عنه بقصد الإساءة على الإطلاق، إذ أن حديثها يمكن أن يكون بغرض النصيحة".

وأضافت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن طبيبة كفر الدوار لم تقصد أي إساءة بالفيديو الذي أذاعته.

رسالة للأمهات

وتابعت: الدكتورة وسام شعيب لم تذكر أسماء بعينها، بل ذكرت حالات بقصد التنبيه والتحذير للأمهات، بمعنى أنه يجب على الأم أن تكون قريبة من ابنتها، مستشهدةً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة".

وأوضحت أن مفهوم الحرية زاد في مجتمعنا خلال الفترة الحالية، مؤكدةً أن جميع الأمهات يتأثرن بوسائل التواصل الاجتماعي.

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