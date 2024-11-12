تحقيقات "سرية".. تعليق جديد من نقابة الأطباء بشأن الطبيبة وسام شعيب

كتبت - داليا الظنيني:

علق خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، على واقعة طبيبة كفر الدوار، وسام شعيب، التي نشرت فيديو عن الحالات التي ترد إليها في العيادة أو المستشفى التي تعمل بها.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن خصوصية حالة المريض وشكواه مقدسة ولا يمكن الكشف عنها، سواء بشكل مباشر أو بذكر معلومات تشير إلى شخصية المريض، كما فعلت الطبيبة وسام.

تحقيقات سرية

وحول تحقيقات لجنة آداب المهنة مع الأطباء، أشار أمين إلى أنها تتم بشكل سري للغاية، ولا يتدخل فيها مجلس نقابة الأطباء، ولكن يطلع على النتائج الخاصة بالتحقيقات.

وأكمل الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء أنه وردت شكاوى إلى نقابة الأطباء بسبب الطبيبة وسام شعيب، وتم إحالتها إلى لجنة التأديب منذ يومين أو ثلاثة.

وأوضح أن النقابة تحاول معرفة تفاصيل الدعوى المقدمة ضد الطبيبة، وهل هي بناءً على شكاوى المواطنين أم بناءً على توجيه من النائب العام.

وأشار أمين إلى أنه كان يُنظر إلى الأمر منذ الأمس على أنه تأديبي من النقابة قبل أن يتحول إلى الشق الجنائي، واستدعائها من قبل النيابة العامة.

واختتم أن الطبيبة لم يتم وقفها عن العمل حتى الآن، حيث إن الإيقاف يكون إجراءً عقابيًا بعد انتهاء التحقيقات، ومن المفترض أن يتم استدعاؤها والاستماع إليها.

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