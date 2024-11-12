حبس وغرامة.. "النواب" يكشف عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارات

كتبت - داليا الظنيني:

علق اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل السابق بمجلس النواب ومساعد وزير الداخلية الأسبق، على الفيديو المتداول لشخص قام بطمس اللوحات المعدنية لسيارته.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يرى آباءً يتركون السيارات مع أولادهم الشباب، ويقومون بتركيب الفاميه وتغليظ صوت الشكمان.

وتابع: لو كانت هناك رقابة من الأب على أفعال ابنه في السيارة لما تركه، مشيرًا إلى أنه في حال وجود عقوبة سيتحملها الأب.

حبس وغرامة

وأكد أنه يتم ضبط السيارة وعرضها على النيابة العامة، والعقوبة تشمل الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى ألفين جنيه، وتتضاعف مع تكرار الفعل. وحال التكرار للمرة الثالثة، يتم مضاعفة العقوبة السابقة والحرمان من الترخيص لمدة 3 سنوات.

واختتم بقوله: "المخالفة كانت خفيفة في البداية على إخفاء اللوحات، ولكن تم تغليظها في القانون الجديد."

اقرأ أيضاً

البقاء للأقذر.. عمرو أديب: السباق على الميديا الآن لمَن يملك حكاية أسخن وأبشع

خاص| أول تعليق من الشاب المصفوع من عمرو دياب بعد إحالة الهضبة للمحاكمة

نقيب الأطباء ينفي تواصله مع الطبيبة وسام شعيب: التحقيق معها لن يكون شكليًا

أمطار ورياح وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة