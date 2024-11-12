كتب- أحمد جمعة وأحمد نصرة:

لا تزال تبعات الفيديو الذي نشرته الطبيبة وسام شعيب مستمرة حتى الآن، خاصة مع وصول الأمر إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيق معها اليوم الثلاثاء.

وامتد الجدل إلى الحديث عن تخصص "شعيب" ذاته خاصة مع الترويج لنفسها وعيادتها على أنها "أخصائي" أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم وتأخر الإنجاب، في الوقت الذي تُظهر سجلات نقابة الأطباء أنها لا تزال "ممارس عام".

وسبق أن قالت "وسام" في تصريحات لمصراوي أمس، إنها تعمل في مستشفى كفر الدوار العام، دون الإشارة لطبيعة الدرجة العلمية التي حصلت عليها، في حين كشف مصدر بنقابة الأطباء لمصراوي، أنها تعمل كـ"طبيب مقيم - نساء وتوليد" مع استمرار حصولها على زمالة طب النساء والتوليد.

من الناحية المهنية، فالطبيب المقيم قبل الحصول على المؤهل والترقي إلى درجة أخصائي في نقابة الأطباء، هو "ممارس عام" مهما قضي من فترة تدريب في التخصص، وفقًا لمركز "الدعم القانوني للأطباء".

ولا يحق للطبيب المقيم فتح عيادة أخصائي، وله فقط فتح عيادة ممارس عام، ولا يجوز له كتابة أي تخصصات على اللافتة، وبعد الحصول على المؤهل له الحق في الترقى إلى درجة أخصائي في النقابة وفتح عيادة أخصائي، بحسب المركز.

وتعمل "شعيب" في نحو 4 عيادات بين الإسكندرية وكفر الدوار، من بينها عيادة في العامرية، ومحرم بك، وكفر الدوار بالبحيرة.

وأعلنت الطبيبة عبر موقعها على "فيسبوك"، أن عيادتها بكفر الدوار تنظم قافلة طبيبة بأسعار رمزية "20 جنيهًا" للكشف، وذلك يوم الجمعة المقبلة 15 نوفمبر الجاري.

ماذا يتطلب القيد بسجل "الأخصائيين"؟

وفق الموقع الإليكتروني لنقابة الأطباء، فإن الخطوات المطلوبة من طالب القيد بجدول الاخصائين أو الاستشاريين بالنقابة، تشمل:

1- كارنيه النقابة

2- سداد اشتراك النقابة المتأخر

3- ما يثبت حصول الطبيب على الدرجة العلمية (مع إحضار الأصل)

4- ما يثبت ان الطبيب كان يعمل فعلياً في مجال التخصص محل الترقية (على قوة العمل) المدة المذكورة بالجداول بعد سنة من حصوله على الدرجة العلمية.

فإذا حصل الطبيب على ماجستير أو زمالة مصرية أو عضوية الكلية الملكية (Membership) أو زمالة بريطانية (Fellowship) أو شهادة Frachartz او الدبلوم الفرنسي Dis or Des، يتم قيده كأخصائي على الفور.

أما إذا حصل على "دبلوم" يتم قيده كمساعد أخصائي، على أن ينقل كأخصائي بعد 3 سنوات.

وأوضح الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أنه لم يتم وقفها عن العمل حتى الآن، إذ أن الإيقاف يكون إجراءً عقابياً بعد انتهاء التحقيقات ومن المفترض أن يتم استدعاؤها والاستماع لها بعد انتهاء تحقيق النيابة العامة معها.