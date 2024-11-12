استقرار الحالة الصحية لشريف مدكور بعد عملية إزالة "مياه بيضاء"

"الكهرباء": تقديم خدمات لـ26 ألفًا و508 من كبار السن عبر مبادرة "بداية"

كتب- محمد شاكر:

استقرت الحالة الصحية للإعلامي شريف مدكور بعد إجرائه عملية إزالة مياه بيضاء من عينيه مساء أمس الاثنين.

وأكد مدكور، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، تعافيه من العملية الجراحية، موجهاً الشكر للطبيب المعالج.

ونشر شريف مدكور صور له بعد إجرائه عملية جراحية في العين، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، مطمئنا الجمهور على حالته، فكتب: عمليه مياه بيضاء الحمد لله.

وسبق أن تصدّر اسم الإعلامي شريف مدكور محركات البحث مؤخراً، وذلك بعدما كشف، خلال منشور له عبر حسابه على موقع فيسبوك، عن نيته في اعتزال الناس والتركيز على عمله وأهله وأصدقائه المقربين فقط، وذلك حفاظًا على صحته.