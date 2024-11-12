حقوق إنسان "الشيوخ": سياسات الحماية الاجتماعية حسّنت معيشة الأسر المصرية

"الكهرباء": تقديم خدمات لـ26 ألفًا و508 من كبار السن عبر مبادرة "بداية"

كتب - نشأت علي

عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس محمد هيبة، اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمواصلة مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في إطار التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع ممثلو وزارة العمل ووزارة التأمينات الاجتماعية. واستعرض النائب محمود تركي أهم أهداف الدراسة، مشيرًا إلى أنها تتناول قضايا تمس المواطن مباشرةً، وتسعى لتحليل الأزمات الاقتصادية وتأثيرها على المجتمعات المحلية. وأكد أن مظلة الحماية الاجتماعية تُعد صمام الأمان للأمن القومي المصري.

من جانبه، أكد المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن سياسات الحماية الاجتماعية التي تطبقها الدولة المصرية حسنت بشكل كبير مستوى معيشة الأسر المصرية، مشيرًا إلى أهمية الدراسة وتأثيرها المباشر على الأمن القومي الداخلي.

وأضاف هيبة أن اللجنة تولي أهمية كبرى لدراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة، نظرًا لدورها في مواجهة الأزمات الاقتصادية. كما طالب وزارتي العمل والتأمينات الاجتماعية بتقديم اقتراحات لحل المشكلات وتطوير خدمات الحماية الاجتماعية.