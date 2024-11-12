زوج الطبيبة وسام شعيب يدافع عنها: "القافلة تمر والكلاب تعوي"

القاهرة - مصراوي:

دافع الدكتور مصطفى درويش، زوج طبيبة أمراض النساء وسام شعيب، عن موقف زوجته المثير للجدل خلال الساعات الماضية، والذي تسبب في إلقاء القبض عليها مساء أمس الإثنين.

وقال درويش عبر حسابه على فيسبوك: "د. وسام زوجتي الغالية هي على صح، وأنا مقتنع بيها وأنا وراها للنهاية، وربنا يعلم اللي أنتي عملتيه والنية بتاعتك وربنا يعوضك كل الخير.. دع القافلة تمر والكلاب تعوي".

بدأت نيابة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع الطبيبة وسام شعيب في الاتهامات الموجهة إليها على خلفية نشرها مقطع فيديو مثير للجدل.

الفيديو، الذي انتشر بسرعة، أثار ردود فعل متباينة بين الجمهور والمجتمع الطبي.في الفيديو، تحدثت الدكتورة وسام عن تزايد حالات الحمل غير الشرعي بين الفتيات.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء، إحالة الطبيبة للتحقيق بلجنة آداب المهنة بعد تلقيها شكاوى تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.