البقاء للأقذر.. عمرو أديب: السباق على الميديا الآن لمَن يملك حكاية أسخن وأبشع

كتب- أحمد السعداوي:

علَّقَ الإعلامي عمرو أديب، على مقطع الفيديو المثير للجدل الذي نشرته الطبيبة وسام شعيب، قائلاً: فجأة صحي مصريين جوه وبره على حقيقة جديدة عندهم ليها إحصائيات غير رقمية قايمة كلها على إني مرة شُفت عيال مشردة في الشارع أو شُفت فيديو لواحدة بترمي عيل قدام جامع..

وأضاف الإعلامي، في عبر منشور له عبر منصة "X"، اليوم الثلاثاء: "وهؤلاء كلهم بينصحونا إننا لازم نواجه حالة الانحلال والحرام اللي عايش فيها المجتمع المصري السافل".

وتابع عمرو أديب: "حتى عيالك فيهم شك ومراتك احتمال تكون رقاصة بالليل وأنت ما تعرفش.. كلهم كانوا عارفين بس ما حدش عايز يجرح مشاعرنا، وفجأة فيه متخصصين يَامَا في علم الأجناس شافوا أهوال وقاذورات المجتمع المصري".

واستكمل الإعلامي: "هوَّ فيه حَد يعمل في بلده كده؟! ده لو موساد يا أخي وعايز يولَّع في البلد مش حيعمل كده! لا أتحدث عن حالة أو حالتَين، بُص على الميديا وحتلقى حالة غريبة. للأسف هي مش مؤامرة، هي أسوأ من كده بكتير، هي حالة توحُّش وجهل، وربنا ياخد الترند وأم الترند".

وأضاف الإعلامي: "وتخيل حاسس إنه من قبيل العته إني أؤكد لك أن دي بلد نضيفة، فيها الطيب والرديء، زي أي بلد في العالم؛ بس فيها كمان اللي عايز يكرهك في عيشتك ومش بيرحم حياتك الصعبة".

واختتم الإعلامي عمرو أديب: "نحن نعيش حالة الاستربتيز الاجتماعي؛ البقاء للأقذر، على الميديا السباق الآن لمن يملك حكاية أسخن وأبشع.. ولَّعوا فيها بس ماحدش يزعل بقى لما حد يعايرك ويقلل من وجودك، احنا اللي بنرخَّص بلدنا".

وكان الإعلامي عمرو أديب، علَّقَ خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أمس الإثنين، على الفيديو الذي نشرته الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد، حول حالات الحمل الناتجة عن "السفاح"، والذي حقق انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، منفعلًا: "احنا بلد محترمة.. الطبيبة وسام شعيب بتعمل إعلان على جسد المصريات.. دي سفالة وقلة أدب وأقل ما يُقال على الفيديو أنه تعميم قذر لسلوكيات مجتمع هي أحد أفراده".

وأضاف الإعلامي: "دي اسمها مغامرات طبيبة شابة في مجتمع منحل، هل دول ستات مصر؟ لازم النيابة ونقابة الأطباء تتدخل لتكون عبرة لمن يعتبر، لا تأخذكم بالطبيبة رحمة وسألاحقها للنهاية".

وبدأت نيابة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع الطبيبة وسام شعيب، في الاتهامات الموجهة إليها على خلفية نشرها مقطع فيديو مثير للجدل.

وقال هيثم عبد العزيز، محامي الطبيبة، إن النيابة وجهت إلى موكلته اتهامات؛ منها: تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، واستخدام ألفاظ سيئة.