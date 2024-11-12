طبيبة النساء.. أول بيان من المجلس القومي للمرأة بشأن الفيديو الشهير

كتب- أحمد السعداوي:

قال بيان صادر عن المجلس القومي للمرأة، إنه يدين الفيديو المسيئ لطبيبة أمراض النساء والتوليد والتى قامت ببثه على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تفشي من خلاله أسرار مريضاتها وتسيء إلى نساء مصر.

وأكد المجلس أن الفيديو يشكل إساءة واضحة إلى نساء مصر وإلى المجتمع بشكل عام، كما يؤكد على أن مافعلته الطبيبة تحت شعار التوعية المجتمعية هو في الواقع انتهاكًا صارخًا لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة وإثارة للرأي العام.

وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير، إلى كل من النيابة العامة ووزارة الداخلية وهيئة النيابة الإدارية لسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كل فيما يخصه وهو ما يؤدي إلى حفظ الأمن وسلامة واستقرار المجتمع.

كما تقدم المجلس أيضًا بخالص الشكر والتقدير إلى نقابة الأطباء لاعلانها فتح التحقيق مع الطبيبة المذكورة، مشيدًا بهذه الخطوة المهمة التى تساهم في الحفاظ على آداب وأخلاقيات ممارسة المهنة والسمو بها، وتشكل حائط صد ضد تكرار مثل هذه الأفعال المشينة.

وأكد المجلس رفضه التام لأي إساءة للمرأة المصرية، وأنه لن يتهاون في الدفاع عن المرأة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحقوقها.

