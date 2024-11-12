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لهذه الفئة.. بيان مهم من الجيزة بشأن سداد مستحقات الدولة

02:57 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

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كتب- محمد أبو بكر:

وافق المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بناء على توجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعا للمواطنين على سداد مستحقات الدولة من "مقدمات تعاقد، وأقساط بيعات، وحق انتفاع" وغيرها من الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، على الآتي :-

تخفيض نسبة مقدم التعاقد لتصبح 15 % وتطبق على كافة الحالات التي لم يتم التعاقد معها حتى تاريخه والباقي يسدد على أقساط سنوية بعائد ٧% وفقا للقواعد المقررة ويسري ذلك لمدة ( ٤٥ ) يوما.

- منح كافة المتقاعسين عن سداد أقساط البيعات مهلة ( ٤٥ ) يوما لسداد تلك الأقساط مضافا إليها الفوائدة المقررة قانونا ( بواقع 7 % ) عن المدة من تاريخ سداد نسبة مقدم التعاقد وحتى تاريخ السداد مع إعفائهم من غرامه التأخير .

  • تنتهى مدة التخفيض والإعفاء من غرامات التأخير في ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤.
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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سداد مستحقات الدولة
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