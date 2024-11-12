العَمود بـ16 ألف جنيه.. طلب إحاطة بشأن إلزام المواطنين زرع أعمدة قبل تركيب العدادات الكودية

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن معاناة المواطنين في تركيب العدادات.

وأشار النائب إلى أن وزارة الكهرباء قررت في وقت سابق إلغاء نظام الممارسة للعقارات المخالفة مع السماح بتركيب عدادات كودية، قائلًا: وبالفعل بدأ المواطنون في تقديم طلبات للحصول على عدادات كودية مسبوقة الدفع.

وأوضح زين الدين أنه مع تزايد طلبات المواطنين على تركيب العدادات الكودية، بدأت تظهر مجموعة من العراقيل والمشكلات، التي تحول دون الحصول على العداد في الوقت المناسب.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن واحدًا من بين هذه القيود والشروط إلزام المتقدم بطلب للحصول على عداد بتركيب عَمود كهرباء، خصوصًا في بعض المناطق الريفية.

وقال محمد زين الدين: هذا الأمر يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين؛ لا سيما أن أغلبهم من الفئات البسيطة، الأمر الذي يمثل تعجيزًا لهم في الالتزام بقرارات الحكومة في هذا الشأن.

وأكد النائب أن تكلفة عَمود الكهرباء تتجاوز الـ16 ألف جنيه، وهو ما يفوق قدرات الكثيرين منهم، الأمر الذي يؤدي إلى عدم قدرتهم في الحصول على العدادات الكودية.

وتابع عضو مجلس النواب: على سبيل المثال في محافظة مثل البحيرة، المواطنون قاموا بتوصيل الكهرباء من خلال كابلات على الأشجار والنخيل، وهو الأمر الذي يمثل خطورة، لا سيما أنها من المحافظات التي تتعرض للأمطار الغزيرة والسيول؛ الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة في تركيب أعمدة الإنارة.

وطالب زين الدين وزارةَ الكهرباء بضرورة التدخل وإلزام الشركات المختلفة بتركيب أعمدة الإنارة، دون تحميل المواطنين هذه التكاليف.