"الكهرباء": تقديم خدمات لـ26 ألفًا و508 من كبار السن عبر مبادرة "بداية"

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، قامت الوزارة بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بتقديم عدد من الخدمات من خلال السيارات المتنقلة في ٧ شركات توزيع على مختلف المحافظات؛ حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة في الفترة من ١٧ سبتمبر حتى ١٠ نوفمبر؛ ٣٨٧٣٥ خدمة منوعة بين خدمات الشحن وتسديد الفواتير وتلقي الشكاوى وغيرها من الخدمات .

وقال بيان للشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": بلغ عدد الخدمات التي تم إنجازها لكبار السن ممن تعدوا الـ٦٠ عامًا، ٢٦٥٠٨ خدمات، إضافة إلى الانتهاء من تركيب ١٧٧٥٦٦ عدادًا كوديًّا خلال فترة المبادرة حتى تاريخه.

وقامت الشركة بعمل التوعية اللازمة لذوي الإعاقة عبر تطبيق واصل، وتم وضع Qr للتطبيق داخل مراكز الخدمة والسيارات المتنقلة، وقد تلقى عدة بلاغات أعطال من خلاله، وتم إصلاحها علماً بأنه ⁠جار استكمال تنفيذ خطة التوعية بترشيد الطاقة من خلال توزيع البروشورات مع السيارات المتنقلة، وعقد الندوات التوعوية بترشيد الطاقة.