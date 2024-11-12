رد مكتوب.. سؤال برلماني بشأن تداول فيديو طبيبة أمراض النساء والتوليد

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لوزير الصحة بخصوص "الفيديو" الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لطبيبة أمراض نساء وتوليد تتحدث فيه عن أسرار مريضات وعدم احترام ميثاق الشرف والقسم.

وذكرت النائبة أن الطبيبة تحدثت عن حمل وإجهاض لبنات بعمر 14 عاما دون زواج مما يحدث خلل وتشكيك "في شرف بناتنا"، لذا وجب السؤال لوزير الصحة عن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة وكيفية الحد من هذه الحوادث الفردية والتي تحدث قلق وتشويه لمجتمعنا المصري.

وطلبت النائبة أن يأتي الرد مكتوبًا للعلم والإحاطة ومتابعة الإجراءات المتخذة.

أعلنت نقابة الأطباء إحالة شكاوى ضد الطبيبة وسام شعيب إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق، مؤكدة رفضها لأي تصرفات فردية تسيء للمرضى أو للمهنة. وشددت النقابة على التزامها بمحاسبة أي طبيب يخرق قواعد وآداب المهنة، حيث قد تصل العقوبات إلى الشطب من سجلات النقابة.

وذكرت النقابة أن الطبيب يجب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع، ملتزمًا بالمبادئ وأمانة التعامل مع حقوق المرضى.

وكانت الطبيبة وسام شعيب قد أثارت جدلًا بعد نشر فيديو تحدثت فيه عن "حالات الحمل غير الشرعي"، مما دفع النيابة الإدارية لفتح تحقيق حوله لفحص انتهاكات محتملة لحقوق المرضى.

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