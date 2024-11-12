استدعاء وزير الصحة للبرلمان بسبب حقنة الخلطة السرية للبرد -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة؛ بخصوص انتشار حقن البرد ١x٣ المسماة (الخلطة السحرية) غير المصرح باستخدامها وانتشارها وبيعها في الصيدليات.

وقالت الجزار: يؤسفني أننا وصلنا إلى مرحلة غير مسبوقة من تدني مستوى الصحة وانتشار الجهل والإهمال مع انتشار الخلطة السحرية في معظم صيدليات مصر؛ سواء في الريف أو في الحضر، وهي عبارة عن حقن البرد ١x٣ المنتشرة والشائع استخدامها، وهي لا تعالج نزلات البرد نهائيًّا، وغير مصرح باستخدامها من الوزارة، وهي للأسف وصفة عبارة عن خلطات شعبية، تتكون من مجموعة من أعشاب لعلاج البرد، والأخطر أن هناك حقنًا أخرى غير آمنة عبارة عن مزيج بين مسكنات وكورتيزون ومضادات حيوية، ومع خلطها قد تسبب الوفاة لمرضى الحساسية.

وأكدت النائبة أن كل ما يحدث يتم تحت مرأى ومسمع من وزارة الصحة التي كان لا بد أن تقف بكل حزم لجميع المسؤولين الذين سمحوا بوصول هذه الحقن إلى المواطنين.

وطالبت النائبة سميرة الجزار بنزول حملات تفتيشية وفورًا من وزارة الصحة على الصيدليات وإلغاء رخصة الصيدلية التي بحوزتها حقن البرد 1×3، وتبيعها، مع معاقبة المسؤول جنائيًّا عن توريد هذه الحقن إلى الصيدليات؛ خصوصًا في المناطق الشعبية والريف؟

وطالبت الجزار الحكومةَ ووزيرَ الصحة بالتحقيق في تلك الوقائع، ومَن يقوم بتصنيع هذه الحقن وكيفية وصولها إلى المواطن؛ خصوصًا أن الوزارة تمنع تلقي أي حقن داخل الصيدليات أيًّا كان نوعها، وهذا دليل جازم على التقصير وغياب رقابي واضح، وعلى الوزارة معاقبة المفتشين المسؤولين عما يحدث في صيدليات مصر ورقابتها.

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة، واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار، ومناقشته عما يحدث من أخطار تهدد صحة وحياة المصريين وانعدام رقابة الوزارة على الصيدليات.