نقيب الأطباء ينفي تواصله مع الطبيبة وسام شعيب: التحقيق معها لن يكون شكليًا

كتب - أحمد جمعة:

نفى الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، "بشكل قاطع" تواصله مع طبيبة أمراض النساء، وسام شعيب، مؤكدًا تمسك النقابة بإجراء تحقيق معها للنظر في الاتهامات الموجهة إليها بانتهاك أخلاقيات المهنة.

وقال نقيب الأطباء في اتصال هاتفي مع "مصراوي" اليوم الثلاثاء: "لم يحدث أي تواصل بيني وبين هذه الطبيبة، ونُسب إليَّ حديث لم أقله".

وأكد نقيب الأطباء التمسك بالبيان الصادر عن النقابة بشأن الواقعة، مستنكرًا الفيديو الذي بثته الطبيبة عبر حسابها على موقع فيسبوك، والذي تضمّن اتهامات بالتشهير بالمرضى واستخدام ألفاظ غير لائقة، معتبرًا ذلك اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.

وأضاف نقيب الأطباء: "الطبيبة ذكرت في تصريحاتها لكم أنني أخبرتها بأن التحقيق أمر روتيني، لكن هذا غير صحيح على الإطلاق، فلجنة آداب المهنة تمارس أعمالها بمنتهى الجدية مع مثل هذه الشكاوى، والتحقيق معها لن يكون صورياً".

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة الأطباء إحالة الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة وسام شعيب إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق، مشددة على استنكارها لأي تصرفات فردية تسيء إلى المرضى والمهنة.

وأكدت النقابة أنها تتعامل بحزم مع أي مخالفات تصدر من أعضائها، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد وآداب المهنة يُحال للتحقيق والهيئة التأديبية لتحديد العقوبة المناسبة، والتي قد تصل إلى شطبه من سجلات النقابة، مما يمنعه من ممارسة مهنة الطب.

وأوضحت النقابة أن لائحة آداب المهنة تنص على ضرورة أن يكون الطبيب قدوة حسنة في المجتمع، ملتزمًا بالمبادئ والمثل العليا، حريصًا على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية، مع التحلي بالأمانة والدقة في جميع تصرفاته.

وسبق أن قالت الطبيبة وسام شعيب في تصريحات لمصراوي، إن نقيب الأطباء تواصل معها وشرحت له وجهة نظرها فيما ذكرته خلال الفيديو، وهو ما نفاه الدكتور أسامة عبدالحي "بشكل قاطع".

وأثارت الطبيبة وسام شعيب جدلًا واسعًا بعد نشرها لفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تناولت فيه ما وصفته بحالات "الحمل غير الشرعي"، حيث انتشر الفيديو بسرعة وأثار ردود فعل متباينة بين الجمهور والمجتمع الطبي.

وفي دفاعها، أوضحت الدكتورة وسام أن هدفها من الفيديو كان تسليط الضوء على مشكلة اجتماعية خطيرة، نافية قصدها الإساءة أو انتهاك خصوصية المرضى، مؤكدةً استعدادها للتعاون مع التحقيقات لتوضيح موقفها.

وفي سياق متصل، قررت هيئة النيابة الإدارية فتح تحقيق في واقعة الفيديو المنسوب إلى الدكتورة وسام شعيب، والذي تضمن حديثًا عن بعض أسرار المرضى. وكلف المستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة، وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، برئاسة المستشارة بريهان محسن، بفحص محتوى الفيديو المتداول، الذي قد يُعد انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الطبيبة وسام شعيب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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