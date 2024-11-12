محافظ الجيزة: وزارة الإسكان تخصص ٢٠ فدانا لإنشاء مجزر آلي ضخم بطريق الواحات بأكتوبر

كتب- محمد أبو بكر:

كشف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن سعي المحافظة نحو استبدال المجازر الحكومية اليدوية الكائنة داخل الكتلة السكنية بأخرى آلية ذات المواصفات التكنولوجية والوسائل الحديثة وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة للقضاء علي المشكلات البيئية الناجمة عنها والاضرار التي تلحقها بالبنية التحتية.

وأضاف "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الثلاثاء، أنه تم التنسيق مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتمت الموافقة على تخصيص ٢٠ فدان بطريق الواحات نطاق مدينة السادس من أكتوبر لإنشاء مجزر آلي حديث يكون بديلاً عن مجازر المنيب بجنوب الجيزة والوراق وناهيا وكرداسة.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه سيتم وضع حجر الأساس خلال الأيام المقبلة لبدء عملية التنفيذ في إطار خطة الدولة للتشجيع على ثقافة الذبح داخل المجازر وتجريم أعمال الذبح بالشوارع والاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية يتم الكشف عليها من خلال الأطباء البيطريين.

وأشار المحافظ، إلى أن المشروع يأتي اتساقا مع خطة وزارة التنمية المحلية في تطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة موجها الشكر للدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية علي الدعم الدائم والتعاون في تنفيذ العديد من المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين انطلاقاً من رؤية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وثمن المهندس عادل النجار، التعاون القائم مع وزارة الإسكان في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين مؤكداً أنه روعي في اختيار موقع المجزر الآلي الجديد هي سهولة الوصول اليه سواء لقطاع المراكز أو الأحياء خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها منظومة الطرق بالمحافظة وكذا تحقيق الاشتراطات البيئية بعيداً عن الكتلة السكنية.

وتابع محافظ الجيزة: سيتم الاستفادة من مواقع المجازر التي سيتم إخلاءها بجنوب الجيزة والوراق وكرداسة في انشاء منشأت خدمية للمواطنين "شهر عقاري ، مدارس ، سوق حضاري " وغيرها من المشروعات وفقاً للاحتياجات المرصودة بكل قطاع وذلك لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لاهالي المناطق المذكورة كما يخدم خمسة مدن جديدة في النطاق الإداري لمحافظة الجيزة "أكتوبر – الشيخ زايد – أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر – سفنكس".