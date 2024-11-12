وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة حلوان للصناعات غير الحديدية لمتابعة العملية الإنتاجية

كتب- محمد سامي:

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في زيارة مفاجئة، اليوم الثلاثاء، شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع ٦٣ الحربي).

يأتي ذلك في إطار حرص الوزير على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها الشركات التابعة عن كثب ومناقشة رؤى التطوير وسبل تحقيقها والاطمئنان على أوضاع العاملين وحثهم على الحفاظ على التكامل بين كل الجهات التابعة؛ لرفعة شأن الإنتاج الحربي.

وحرص صلاح خلال الجولة على الوجود في شركة حلوان للصناعات غير الحديدية، في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة؛ لمتابعة إجراءات عملية الإنتاج داخل الشركة على أرض الواقع مع بداية يوم العمل والتعرف على مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل ووضع الخطة اليومية للإنتاج.

وأكد وزير الإنتاج الحربي ضرورة الالتزام التام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية وبرامج الصيانة المختلفة، إضافةً إلى التعرف على المعوقات والتحديات التي قد تطرأ خلال العملية الإنتاجية للعمل على حلها؛ بل ووضع الخطط الاستباقية التي تحد من حدوث المشكلات، إلى جانب معرفة مدى توافر قطع الغيار اللازمة لمعدات التشغيل وموقف المخزون وتوفير مدخلات الصناعة.

واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى ما استعرضه المهندس محمد العشماوي رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية، عن المؤشرات الخاصة بالأداء والإنتاجية، وما تم توقيعه من عقود مع مختلف الجهات بالدولة والاتفاقيات التي تم إبرامها مع عدد من الشركات العالمية؛ بهدف نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع إلى خطوط الإنتاج بالشركة.

وتفقد صلاح خطوط الإنتاج والمسابك داخل الشركة، وأوضح أن الشركة (م/ 63 الحربي)، تعد أحد أهم الصروح الصناعية داخل الإنتاج الحربي حيث تقوم الشركة بإنتاج خامات نصف مشغولة معتمدة يتم تشغيلها طبقاً للمطالب؛ بغرض الحد من استيراد هذه الأصناف من الخارج، والتي تتمثل في سبائك النحاس والألومنيوم المختلفة والمستخدمة في إنتاج خراطيش الذخيرة بأنواعها، إلى جانب إنتاج ألواح وشرائط ورقائق وأسلاك وقضبان وقطاعات ومواسير من سبائك النحاس والألومنيوم والتي تستخدم في إنتاج الذخائر الصغيرة والمتوسطة والثقيلة، وتقوم الشركة باستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية متطلبات القطاع المدني من الموصلات الهوائية ذات الجهد المنخفض من (الألومنيوم- الألومنيوم الصلب والدراي- النحاس)، وتقوم الشركة أيضاً بإنتاج كابلات الجهد المنخفض المعزولة بمادة (P.V.C) ومادة (xple).

وأكد الوزير ضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالسعي الدائم نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، بالتوازي مع السعي الدائم للتطوير الشامل للشركات والوحدات التابعة في إطار تطوير العملية الإنتاجية ورفع مستوى الجودة والارتقاء بمستوى العمالة؛ بما يمكن من تعظيم دورها الرئيسي في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة، وكذا دورها في المساهمة في المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالجهات التابعة.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة على الاستماع عن قرب إلى العاملين بمختلف خطوط الإنتاج والتعرف على استفساراتهم والرد عليها، وكذا التعرف على مقترحاتهم بشأن سبل زيادة الإنتاجية وتطوير بيئة العمل، موجهاً بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروعات بأعلى جودة مطلوبة، ومشدداً على ضرورة السعي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي؛ نظراً لأن ملف الصناعة يحظى باهتمام ودعم شديد من القيادة السياسية بالمرحلة الراهنة والتي تشهد وجود تحديات عالمية تستدعي بذل المزيد من الجهد والعمل لمواجهة تداعياتها.

ورافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة التفقدية المفاجئة، كل من المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.