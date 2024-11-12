كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12-11-2024، على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم الثلاثاء 12-11-2024، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر معتدل نهارًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء جاءت كالآتي:

- القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18.

- الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16.

- مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14.

- سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 16.

- قنا العظمى 29 درجة والصغرى 17.

- أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 17.