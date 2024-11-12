نشرة التوك شو| تداعيات واقعة طبيبة النساء وتفاصيل إلزام شركات السياحة بإصدار كود تعريفي لكل حاج

تناولت برامج التوك شو، مساء الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

لا تأخذكم بها رحمة.. عمرو أديب: الطبيبة وسام بتعمل ترند على أجساد المصريات وسألاحقها للنهاية

علق الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو الذي نشرته الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد، بشأن زعمها وجود حالات الحمل الناتجة عن "السفاح"، والذي حقق انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

قال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، منفعلًا: "احنا بلد محترمة.. الطبيبة وسام شعيب بتعمل إعلان على جسد المصريات.. دي سفالة وقلة أدب وأقل ما يقال على الفيديو أنه تعميم قذر لسلوكيات مجتمع هي أحد أفراده".

"الأطباء"عن واقعة الطبيبة وسام: لن نسمح بدخول الهوس بالسوشيال للأوساط الطبية

علق الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، على فيديو لطبيبة أمراض النساء والتوليد المتهمة بالتشهير بالمرضى، مؤكدًا استنكار النقابة لما ورد في هذا الفيديو.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، أوضح نقيب الأطباء، أن النقابة قررت إحالة الطبيبة إلى لجنة آداب المهنة، مشددًا على أن واجب الطبيب هو مساعدة المرضى وستر عوراتهم وكتم أسرارهم، وهو ما يتضمنه قسم الأطباء بوضوح.

تامر أمين غاضباً: قانون انتخاب رئيس اتحاد الكرة يكرر الأخطاء السابقة

استنكر الإعلامي تامر أمين القيود التي تفرضها قوانين انتخابات اتحاد الكرة على المرشحين، واصفًا إياها بأنها عائق أمام التغيير المنشود في عالم كرة القدم المصرية، مناشدا وزارة الشباب والرياضة بتغييرها.

وطالب تامر، في برنامجه "آخر النهار"، بإجراء تغييرات جذرية على هذه القوانين، معربًا عن أمله في أن يتولى قيادة الاتحاد شخص قادر على النهوض بالكرة المصرية.

إبراهيم عيسى عن زيادة الأسعار: الحكومة تتعامل مع المواطن كأنه "كرفخال" لو مماتش مفيش فاول

تحدث الإعلامي إبراهيم عيسى، عن زيادة أسعار المواد الغذائية في مصر على أساس سنوي خلال أكتوبر 2024، موضحًا أن المياه الغازية والعصائر والخضروات ارتفعت بنسبة 39%، بينما زادت الحبوب والخبز بنسبة 36%، فيما زادت أسعار الألبان والجبن 29%.

وشدد "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن أسعار الفاكهة ارتفعت بنسبة 28%، والبن والشاي بنسبة 26%، والأسماك بنسبة 21%، بينما زادت أسعار اللحوم والدواجن 19%، وارتفعت أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 15%، والزيوت والدهون بنسبة 14%.

هبة عوف عن تصريحات طبية النساء: لا تحققوا الشهرة من أعراض الناس

قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، تعليقًا على تصريحات الطبية وسام شعيب، أخصائية النساء والتوليد، إن الإسلام دين الحياء والستر، ومن واجب كل مسلم أن يتحدث بألفاظ تتسم بالحياء والجمال، وأن يستخدم كلمات طيبة. قال تعالى: (ومثل كلمة طيبة).

وأشارت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، في تصريحات لها، القرآن الكريم يظهر بوضوح كيفية التعامل أبشع الحالات الإنسانية بأرقى الألفاظ، كما في قوله تعالى: (وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ)، كما نجد في سيرته عليه الصلاة والسلام أنه ما كان شتّامًا ولا سبّابًا، بل كان كلامه كله يتسم بالبشر والحياء.وكذلك كانت زوجاته رضي الله عنهن، لا يقلن إلا خير الكلام.

اللجنة العليا للحج تكشف تفاصيل إلزام شركات السياحة بإصدار كود تعريفي لكل حاج

كشف ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن تفاصيل إلزام شركات السياحة بإصدار كود تعريفي لكل حاج، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار قانون 84 الذي صدر عام 2022 والذي ينص على إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

أول تحرك رسمي من "الآثار" بشأن تخريب مقبرة ميروكا بمنطقة سقارة الأثرية

أصدرت وزارة السياحة والآثار، بيانا منذ قليل، حول الصور التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توضح ظهور بعض الخطوط البيضاء على أحد الجدران الداخلية لمقبرة ميروكا بمنطقة سقارة الأثرية، وما تردد حول تخريبها.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنه أثناء قيام مفتشي آثار المنطقة بالمرور الدوري اليومي على المقابر المفتوحة للزيارة بالمنطقة تبين من وجود خطوط بيضاء على أحد الجدران الداخلية لمقبرة ميروكا.

كرم جبر: الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يقوم على مبادئ ثابتة

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أهم رسالة ينقلها لوسائل الإعلام خلال حضور القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض، هو الدور المصري منذ اللحظة الأولى لأحداث 7 أكتوبر، مشددًا على أنه ثابت لا يتغير ودور قوي بيقوم على محاور أساسية، أولهما الدعوة الدائمة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني بالقدر الكافي.

وتابع جبر، خلال لقاء خاص مع كاميرا «إكسترا نيوز»، على هامش القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض: "نحن مقدمون على فصل الشتاء وبما فيه من ظروف مناخية لابد من أن يسارع المجتمع العربي والإسلامي والدولي بتقديم المساعدات الغذائية»، مؤكدًا أن الأمر الثاني هو أن الدور المصري يركز على العودة للقضية الأصلية وهي إقامة الدولة الفلسطينية".

ما حكم الاقتراض لإجراء عملية تجميل؟.. عضو "الأزهر للفتوى" تُجيب

أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال بشأن جواز الاستدانة لإجراء عمليات تجميلية أو علاجية؟.

وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الإثنين، أن الاستدانة لعمل عمليات جراحية يجب أن يتم النظر إليها من زاويتين، هما العلاج والتجميل.