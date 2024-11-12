حدث في منتصف الليل| بيان عاجل من الأطباء بشأن طبيبة النساء.. وأول تحرك بشأن تخريب مقبرة ميروكا

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد، يجب أن يحقق الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.

أعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

توفي اليوم الاثنين، الفنان التشكيلي كمال خليفة، وذلك بعد مشاركته في افتتاح معرضين للفنانين هشام نوار، والدكتور سامي البلشي، تحت عنوان "الجميلات النائمات"، و"الغريزة"، بجاليري ضي الزمالك، مساء أمس

كشف ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن تفاصيل إلزام شركات السياحة بإصدار كود تعريفي لكل حاج، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار قانون 84 الذي صدر عام 2022 والذي ينص على إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

دافعت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد، على الفيديو الذي نشرته تزعم فيه حالات الحمل الناتجة عن "السفاح"، والذي حقق انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ردت طبيبة النساء وسام شعيب على منتقدي حديثها بعد بثها فيديو عبر حسابها على "فيسبوك" تناولت فيه حالات الولادة الناتجة عن حمل "السفاح".

أصدرت وزارة السياحة والآثار، بيانا منذ قليل، حول الصور التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توضح ظهور بعض الخطوط البيضاء على أحد الجدران الداخلية لمقبرة ميروكا بمنطقة سقارة الأثرية، وما تردد حول تخريبه