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"أولياء أمور مصر": قرار رد التابلت للتعليم سيحقق وفر في المخصصات المالية

08:00 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

التابلت

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كتب- أحمد الجندي:

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، والخبيرة الأسرية إن قرار وزارة التربية، ياستعادة التابلت من طلاب الثانوية العامة واعتباره عهده شخصية، يعد من القرارات الصائبة التى اتخذتها الوزارة، وذلك لأن إعادة إستخدام التابلت، سيحقق وفر للوزارة وبالتالى سيتم توجيه المخصصات المالية المرصودة لتوفير أجهزة التابلت إلى أعمال أخرى كتهيئة الفصول والمعامل المدرسية و تزويد المدارس بأجهزة كمبيوتر للاهتمام بالشرح العملي.

وأوضحت "الحزاوي"، أن منح التابلت للطلاب على سبيل العهدة يجعل الطالب يحافظ عليه ولا يسيء استخدامه ويسمح لطلاب الصفوف الجديدة باستخدامه بدون تحمل أي أعباء مالية على الوزارة، موضحة بأن التابلت يقتصر استخدامه في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي دون الصف الثالث، مما يقلل من جدوى توزيعه بالمجان.

وشددت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، على ضرورة أن يكون هناك اتجاه من الوزارة بتدريب الطلاب في المرحلة الثانوية على نظام البابل شيت لتأهيلهم لامتحانات الثانوية العامة قائلة: "من غير المعقول أن يكون التعامل الوحيد للطالب على نظام البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة"، وذلك حتى يعتاد الطالب الحل من خلاله ويكسر حاجز الرهبة والخوف من امتحانات البابل شيت.

عهدة التابلت داليا الحزاوي تسليم التابلت رد التابلت التربية والتعليم
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