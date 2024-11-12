رئيس منتدى مصر للإعلام لمصراوي: شباب الصحفيين أولوية بالنسخة الثالثة

كتب- عمرو صالح:

كشفت نهى النحاس رئيس منتدى مصر للإعلام، عن موعد انطلاق النسخة الثالثة للمنتدى والذي يحظى بترقب كبير في الوسط الإعلامي.

وقالت "النحاس" لمصراوي، إن النسخة الثالثة للمنتدى ستنطلق يونيو المقبل، مشيرًا إلى أنه المنتدى سينطلق بذات العنوان الذي تم تحديده من قبل وهو "يمين قليلا.. يسار قليلا".

وأضافت أن أولى أولويات عمل النسخة النسخة الثالثة للمنتدى، سترتكز على شباب الصحفيين من مصر والعالم، مشيرًا إلى أنه يتميز بطابع دولي وسيناقش ملفات مهمة تتعلق بالعمل الإعلامي.

يذكر أن منتدى مصر للإعلام هو أحد أهم الفعاليات الإعلامية التى تقام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنويًا فى المجال الإعلامي، ويشهد حضورًا رفيع المستوى، ويطرح قضايا حيوية تتعلق بصناعة الإعلام عالميا وأقيمت دورته الثانية فى شهر نوفمبر من العام الماضى 2023 وشهدت نجاحا لافتا.