من هديه طارق شوقى لعهدة شخصية.. تعرف على رحلة التابلت لطلاب الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا بشأن الفئات المسموح لها باستلام التابلت المدرسي في مرحلة الثانوية العامة برده مرة أخرى للمدرسة بعد انتهاء المرحلة الثانوية.

ونص القرار على أنه يتم تسليم التابلت لطلاب المدارس الحكومية فقط سواء المدارس العربية أو اللغات تجريبى، كما ألزم القرار طلاب الثانوية العامة الذين سيتسلمون التابلت بإعادته مرة أخرى للمدرسة كعهدة شخصية لحين انتهاء الطالب من المرحلة الثانوية وعليه تسليمه بمجرد الانتهاء من المرحلة الثانوية.

ويرصد " مصراوي" رحلة التابلت لطلاب الثانوية العامة مع وزراء التربية والتعليم:

هدية طارق شوقي

- كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم السابق قد أصدر قراراًباستلام طلاب الثانوية التابلت المدرسى بداية من 15 سبتمبر 2021 مشيرا إلى أنه هدية من الدولة المصرية للطلاب معلقاً على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "يحتفظ طلاب الثانوية العامة بالتابلت الحكومى لاستخدامه في التعلم في المرحلة الجامعية، كهدية من الدولة المصرية". "

- وقرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، إعادة توظيف التابلت في المدارس الثانوية للعام الدراسى 2023/2024، مؤكدًا أن التابلت سيتم استخدامه لطلاب الثانوية العامة في عقد اختبارات قصيرة علمية بدون درجات على مدار العام الدراسى ليعزز من مستواهم التعليمى، مشيرًا إلى أن كل شيء استثمرت فيه الوزارة خلال السنوات الماضية من أجل التطوير لن يتم إلغاؤه، ولكن قد يتم فقط تعديل طريقة تنفيذه، مثل قرارات تخفيف المناهج، وإعادة توظيف التابلت.

استرداد التابلت

بينما أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالأمس، قرارًا وزارًيا بشأن الفئات المسموح لها باستلام التابلت المدرسي في مرحلة الثانوية العامة، من الطلاب والمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم في العام الدراسي الحالي 2025وعند رد جهاز التابلت من الفئات المستهدفة (الطالب والمعلم والفئات المستهدفة الأخرى في المدرسة)، يلتزم كل منهم بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل، ولا تستلمها الإدارة التعليمية إلا بموجب هذه الشهادة.