جودة عبدالخالق: هناك دعم موجه للأغنياء ومسكوت عنه

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور جودة عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك دعم موجه للأغنياء من فترات طويلة ومسكوت عنه، مشيرًا إلى أنه ليس بالكم القليل.

وأضاف "عبدالخالق" في حواره لمصراوي، إن الدعم الموجه للمصدرين وصل لـ12 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أنهم فئة مرفهة ولا تستحق هذا المبلغ الكبير لدعمهم، موضحًا أنه يجب على الجهات المعنية إجراء إحصائيات ومراجعة شاملة لمستحقي الدعم وترتيب الأولوية للمستحقين.

وبسؤاله عن الشروط التي وضعتها وزارة التموين للحصول على البطاقة التموينية، قال عبدالخالق: "أعتقد أن شروط وزارة التموين تحتاج بالفعل إلى مراجعة من جديد لأن هناك بعض الشروط كانت من المفترض أن تتابع بصفة دورية مثل من يتقاضى راتب 12 ألف جنيه لا يستحق الدعم، وفي تلك الأيام الصعبة ومع تغيرات سعر الصرف، أصبح ضرورة مراجعة مثل هذا الشرط".

وأضاف عبدالخالق: "كما أن من يملك سيارة حديثة لا يستحق الدعم"، فهذا الشرط يجب أن يدرس جيدًا قبل وضعه، لأن هناك بعض المواطنين قاموا بشراء سيارة لتحسين دخلهم من خلال تشغيلها كسيارة "أوبر".