"الأطباء"عن واقعة الطبيبة وسام: لن نسمح بدخول الهوس بالسوشيال للأوساط الطبية

كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، على فيديو لطبيبة أمراض النساء والتوليد المتهمة بالتشهير بالمرضى، مؤكدًا استنكار النقابة لما ورد في هذا الفيديو.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، أوضح نقيب الأطباء، أن النقابة قررت إحالة الطبيبة إلى لجنة آداب المهنة، مشددًا على أن واجب الطبيب هو مساعدة المرضى وستر عوراتهم وكتم أسرارهم، وهو ما يتضمنه قسم الأطباء بوضوح.

وأشار نقيب الأطباء، إلى أن الطبيب لا يحق له الحكم على المريض، واصفًا المرضى المصريين بأنهم "أطيب مرضى وأغلب مرضى".

وشدد النقيب: "لن نسمح بالخوض في أعراض المرضى، أو دخول حالة الهوس بالسوشيال ميديا للأوساط الطبية، لجنة أداب المهنة ستقوم بدورها في التحقيق مع الطبية وسام بنشر قصص مرضاها على السوشيال".

كما لفت إلى أن جهات التحقيق هي المسؤولة عن تحديد ما إذا كان الحمل سفاحًا أم لا، مؤكدًا أن السلطات المختصة هي التي تتعامل مع أي سلوك شاذ، وهو أمر معمول به في جميع الدول.

وأوضح أن لجنة آداب المهنة في النقابة تتعامل بجدية مع المسائل المتعلقة بالمرضى والمجتمع، مشيرًا إلى أن العقوبة قد تصل إلى الشطب من الوظيفة في الحالات الجسيمة.