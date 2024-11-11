أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

أول تحرك رسمي من "الآثار" بشأن تخريب مقبرة ميروكا بمنطقة سقارة الأثرية

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر معتدل نهارًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعات سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:-