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أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

11:28 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
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    الطقس
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    الطقس
  • عرض 13 صورة
    الطقس
  • عرض 13 صورة
    الطقس
  • عرض 13 صورة
    الطقس
  • عرض 13 صورة
    الطقس
  • عرض 13 صورة
    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر معتدل نهارًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعات سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:-

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الأرصاد
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