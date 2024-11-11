تامر أمين غاضباً: قانون انتخاب رئيس اتحاد الكرة يكرر الأخطاء السابقة

كتبت- داليا الظنيني:

استنكر الإعلامي تامر أمين القيود التي تفرضها قوانين انتخابات اتحاد الكرة على المرشحين، واصفًا إياها بأنها عائق أمام التغيير المنشود في عالم كرة القدم المصرية، مناشدا وزارة الشباب والرياضة بتغييرها.

وطالب تامر، في برنامجه "آخر النهار"، بإجراء تغييرات جذرية على هذه القوانين، معربًا عن أمله في أن يتولى قيادة الاتحاد شخص قادر على النهوض بالكرة المصرية.

ورأى تامر أن هذه القوانين، وخاصة شرط الخبرة في كرة القدم، تفرض قيودًا تعيق مشاركة العديد من الكفاءات في الانتخابات، وتغلق الباب أمام وجوه جديدة، قائلا: لا أفهم شرط أن يكون المرشح عضو سابق في اتحاد الكرة أو المجالس الرياضية أو أحد الأندية الرياضية أو في الاتحادات الرياضية.

وحذر تامر من أن استمرار هذه القوانين سيؤدي إلى تكرار نفس الأخطاء وعدم تحقيق أي تقدم.

وختم تامر قائلا: "هناك كلام عن ترشح هاني أبوريدة والمهندس محمود طاهر لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم وفي النهاية لم يترشح أحد، وأمنيتي أن يأتي من يستطيع النهوض بالكرة المصرية".