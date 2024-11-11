إسماعيل دويدار رئيسًا لإذاعة وشبكة القرآن الكريم

كتب- عمرو صالح:

قرر رئيس قطاع الإذاعة محمد نوار بتعيين الإعلامي إسماعيل دويدار، رئيسًا لإذاعة القرآن الكريم، خلفًا للإذاعي رضا عبدالسلام، ذلك بلوغه سن المعاش.

ويشار إلى أن الإذاعى إسماعيل دويدار انتقال لشبكة القرآن الكريم، ليتوج مسيرته بهذه الإذاعة العريقة. حيث أنه تميز بإتقانه نقل الإذاعات الخارجية من الاحتفالات الرسمية للدولة فى مختلف المناسبات، وكذلك صلاتى الفجر والجمعة، كما يقدم عددا من البرامج والمسابقات الرمضانية عبر الشبكة، إلى جانب استمرار عرض «بنص القانون» عبر شبكة البرنامج العام، وهو البرنامج الذى بدأ بثه منذ بداية عمله بالإذاعة عام 1993.