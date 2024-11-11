إبراهيم عيسى عن زيادة الأسعار: الحكومة تتعامل مع المواطن كأنه "كرفخال" لو مماتش مفيش فاول

كتبت- داليا الظنيني:

تحدث الإعلامي إبراهيم عيسى، عن زيادة أسعار المواد الغذائية في مصر على أساس سنوي خلال أكتوبر 2024، موضحًا أن المياه الغازية والعصائر والخضروات ارتفعت بنسبة 39%، بينما زادت الحبوب والخبز بنسبة 36%، فيما زادت أسعار الألبان والجبن 29%.

وشدد "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن أسعار الفاكهة ارتفعت بنسبة 28%، والبن والشاي بنسبة 26%، والأسماك بنسبة 21%، بينما زادت أسعار اللحوم والدواجن 19%، وارتفعت أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 15%، والزيوت والدهون بنسبة 14%.

وأشار إلى أنه إذا كانت الحكومة مصرة على الضغط على أعصاب المواطن بزيادة الأسعار، معقبًا: "الطبقة المتوسطة خلصت وانتهت في مطحنة الطحين"، ولابد أن تتوقف الحكومة على اتخاذ القرارات التي بها زيادة أعباء على المواطن من أجل اتخاذ قرارات للتخفف من الأعباء عن المواطن، قائلا: "الحكومة تتعامل مع المواطن على أنه "كرفخال، طالما اللاعب مماتش مفيش فاول أو خطأ".

وجاءت واقعة كرفخال، عندما أعلن نادي ريال مدريد، أن لاعبه المدافع يعاني تمزقا في الرباط الصليبي الأمامي، بالإضافة إلى إصابتين خطيرتين تتطلبان إجراء عملية جراحية، تعرض لهما في المباراة ضد فياريال في الدوري الإسباني.