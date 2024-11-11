لا أشعر بالندم.. الطبيبة وسام شعيب تدافع عن نفسها: غرضي توعوي ولم أذكر شخصيات

كتب- حسن مرسي:

دافعت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد، على الفيديو الذي نشرته تزعم فيه حالات الحمل الناتجة عن "السفاح"، والذي حقق انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم تحت الشمس، عبر فضائية "قناة الشمس"، أن الهدف من الفيديو كان توعية البنات والسيدات حول هذه الظاهرة المتزايدة التي أصبحت واقعًا يوميًا.

وفي حديثها، أكدت الدكتورة وسام أنها لم تذكر أسماء أو تفاصيل شخصية لأي مريض، بل كانت تهدف إلى تسليط الضوء على مشكلة متزايدة في المجتمع، معقبة: "غرضي من الفيديو التوعية، وليس الريتش، ولم أذكر أسماء شخصيات، ولم أذكر إلا وقائع".

وأشارت إلى أنها تلقت العديد من الرسائل من الناس الذين تساءلوا عن هويتها، مما يدل على أهمية الموضوع الذي تناولته.

وأضافت أنها لم تكن تنوي فضح أسرار المرضى، بل فقط توضيح موقف عادي يواجهه الأطباء في حياتهم اليومية. وتساءلت عن كيفية تأثير هذه الحالات على المجتمع، مشددة على أهمية التربية السليمة كخطوة أولى في معالجة هذه الظواهر.

كما تناولت الدكتورة وسام الانتقادات التي تلقتها حول نشر معلومات عن حالات الحمل غير الشرعي، موضحة أنها لا تشعر بالندم على ما فعلته. وأكدت أن الهدف من حديثها هو تعزيز الوعي وحماية الفتيات من الوقوع في مثل هذه الأزمات.

في ختام حديثها، أكدت على أهمية الحوار المفتوح حول هذه المسائل، ودعت الجميع إلى العمل معًا من أجل بناء مجتمع أكثر وعيًا يحمي الأجيال القادمة.