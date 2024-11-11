الأول من نوعه في العالم.. مدير ميتا يكشف تفاصيل مشروع "Instagram Project Revival"

كتب- محمد شاكر:

انطلق منذ قليل، الإعلان عن تفاصيل مشروع "Instagram Project Revival"، بالمتحف المصري في التحرير بالتعاون مع شركة ميتا العالمية، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ومحافظ القاهرة، ويقدم الحفل الإعلامي رامي رضوان.

وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ122 على تأسيس المتحف المصري بالتحرير.

ومن جانبه قال فارس عقاد المدير الإقليمي لشركة ميتا في منطقة الشرق الأوسط، خلال كلمته: يشرفني أن أكون بينكم اليوم لطرح أفكار غير تقليدية للترويج للتراث عن طريق ابتكار أفكار جذابة، اعتمادا على ما تملكه مصر من آثار يجعلها كنزا مليئا بالعجائب ومن مسئولياتنا الاجتماعية أن نجعلها في متناول الجميع في دول العالم.

وأضاف: تعد هذه الشراكة الرائدة الأولى من نوعها في العالم وتعزز زيارة السياح وإمكانية الترويج السياحي المبتكر وهي فرصة مذهلة لأن نساهم بتطبيقاتنا في مثل هذا المشروع.

وتابع: في عصرنا الرقمي الحالي تعمل التقنيات على تغيير الطريقة التي نروج بها للسياحة، وهناك أفكار جديدة مثل العودة إلى أزمنة ماضية منذ آلاف السنوات ولك أن تتخيل أنك تسير في شوارع القاهرة أو الجيزة منذ آلاف الأعوام، وما يمثل ذلك من خيال جذاب للسياح.

وتابع: تقدم حلول ميتا المبتكرة إلى تحفيز السياح وخوض تجارب غامرة تستدعي أن تكون التكنولوجيا أداة إلى تحقيق فوائد مباشرة وغير مباشرة لها و ومنها تحسين صور البلاد على الساحة الدولية.

وأكمل: من خلال انتشار الصور الرقمية يمكن أن تساعدنا التكنولوجيا على تحقيق السياحة المستدامة خاصة أن أكثر من نصف سكان العالم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي ومن هنا فلابد إنتاج قصص ترويجية جذابة لتعزيز التواصل مع الشعوب المختلفة فلا حدود للإبداع بين مختلف الشعوب لتحقيق أحلام.

وبدأ المؤتمر الصحفي بعرض فيلم وثائقي حول المشروع، الذي يهدف إلى استخدام تقنية الواقع المعزز لتوفير فرصة لمشاهدة التماثيل التي تعرضت للتلف في صورتها الكاملة من خلال مسح باركود مثبت أسفل كل تمثال.

ويعتبر المشروع فرصة لتعريف السائح بالقطع الفريدة والنادرة وما تحويه من تفاصيل وعرض ترجمة للخراطيش الملكية المكتوبة باللغة الهيروغليفية مع ترجمة للغتين العربية والإنجليزية.

ومن أشهر التماثيل التي شملها المشروع تمثال للملك توت عنخ آمون، وتمثال للملكة حتشبسوت، وتمثال للملك سنوسرت الأول، وتمثال الثالوث الشهير.