وزير السياحة: مشروع "Instagram Project Revival" ذكي.. والمتحف المصري بالتحرير لن ينسى

كتب- محمد شاكر:

انطلق منذ قليل، الإعلان عن تفاصيل مشروع "Instagram Project Revival"، بالمتحف المصري في التحرير بالتعاون مع شركة ميتا العالمية، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وعمرو طلعت وزير الاتصالات ومحافظ القاهرة، ويقدم الحفل الإعلامي رامي رضوان.

وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ122 على تأسيس المتحف المصري بالتحرير.

ومن جانبه قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار: المتحف المصري عمره ١٢٢ عاما وهو بذلك أطول عمرا من دول كثيرة، ولأول مرة يستخدم به تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروع ذكي جدا.

وأضاف: الذكاء الاصطناعي حقيقة وتطبيقاته نراها في كل مكان، ويخلق واقعا جديدا أولا بأول وكنا في لندن الأسبوع الماضي وتحدثنا حول مواكبة التشريعات القانونية للواقع الجديد الذي يخلقه الذكاء الاصطناعي.

وتابع: استخدمنا الذكاء الاصطناعي في أحد الحملات الترويجية بالسياحة وكانت النتائج مذهلة.

وأكمل: متحف التحرير صرح مهم ولن يتغير ولن ينسى، وسنخلق لكل متاحفنا مثل المتحف المصري بالتحرير والمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، مناطق تميز كثيرة، وسيكون العرض المتحفي لكل منهم مختلف.

وبدأ المؤتمر الصحفي بعرض فيلم وثائقي حول المشروع، الذي يهدف إلى استخدام تقنية الواقع المعزز لتوفير فرصة لمشاهدة التماثيل التي تعرضت للتلف في صورتها الكاملة من خلال مسح باركود مثبت أسفل كل تمثال.

ويعتبر المشروع فرصة لتعريف السائح بالقطع الفريدة والنادرة وما تحويه من تفاصيل وعرض ترجمة للخراطيش الملكية المكتوبة باللغة الهيروغليفية مع ترجمة للغتين العربية والإنجليزية.

ومن أشهر التماثيل التي شملها المشروع تمثال للملك توت عنخ آمون، وتمثال للملكة حتشبسوت، وتمثال للملك سنوسرت الأول، وتمثال الثالوث الشهير.